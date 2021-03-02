機器人理財買美股更EASY 首樁沙盒搶5700名額

定期定額複委託買美股、美債未來更容易，可以透過機器人理財，依照個人風險屬性，買美股ETF。金管會今（2）日表示已核准阿爾發投顧及永豐金證券共同申請的「落實普惠金融之機器人理財服務」金融創新實驗案，實驗期間一年，最多限額開放5,700人，每人總計可投資金額為新台幣25萬元。此為今年金管會核准第一宗監理沙盒，上路以來第9案。

美股頻創新高，帶動我國投資人瘋美股，據金管會證期局統計，我國國人一年複委託在美國市場的總金額高達新台幣2.73兆元，而且2020年較前一年成長高達74%，2019年同期的金額才1.57兆元 。但其實金融機構對財管及海外複委託門檻較高，海外證券資訊也不定容易取得，較不利國內小資族投資美股或美債。

金管會綜規處處長林志憲說，此次金管會核准的創新實驗有三大創新性，一是定期定額買美股ETF，過去券商複委託買美股只能買定期定「股」，此次透過機器人理財可以解決「碎股」的問題，不一定要買股票，也可以買ETF；第二個創新是身份認證，開放透過手機輸入門號，只要是永豐證券的客戶，就可以上線上雙重認證完成簽約；三是機器人理財可直接給予投資組合建議並投資，解決非券商人員不得招攬業務的法令限制，擺脫投顧與券商權利義務嚴格區分的限制。

林志憲也說，此次開放機器人理財複委託，只限買美國交易所的指數型商品ETF，包括股票與債券ETF共計六檔，每筆最低投資限頠為100美元，實驗期間一年，最高上限5700人、每人最高累計投資餘額上限為新台幣25萬元（約8,900美元）

但考量金融監理沙盒實驗曝險金額最高為2億元「天花板」不能改，意謂雖然此案實驗開放5,700人，但若每人都買到最高25萬元，可能800人就已達2億元的限額。但因為這案是限制「每月定期定額」，不是每個人第一個月就買滿，也不一定每個人都一次買一年，也可以一次買幾個月就退出。

投資人要參與這此金融創新實驗，需先開戶成為永豐證券客戶，同時要先開立外幣帳戶才能進行複委託。不收複委託費，不過手續費（投顧券商只收顧問費）部份收1%，雖然沒有較一些國外機器人理財公司便宜，但已比國內過去複委託每筆就要30美元起跳來得便宜。