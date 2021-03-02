綠電發展不可逆 許舒博：金融業已逐步轉換投資目標

中華民國全國商業總會理事長許舒博表示，這幾年綠電的發展已是不可逆，以商總裡面最大組織金融業為例，近年來也已經逐步轉換投資目標，過去很多是放在債券、基金、不動產、股市，但現在則是已經慢慢投入綠能產業，特別是投入非常多的資金在離岸風電發展上。

不只投資目標的轉換，許舒博還提到，金融業未來對於在放款、貸款等資金的投入過程中，「永續發展」也是很重要的一塊因素，會考慮這個企業有沒有永續發展的構思，有沒有考慮到氣候變遷及整個大環境的改變，他們企業經營的目標到底和全球各主要國家都在倡議的綠能是不是一致？

此外，許舒博也指出，未來金融業在投資綠能產業這一塊，未來肯定會加大力度，而且不是單純的僅投資綠能產業，而是連會運用到綠能產業的產業，都會是投資重點。

許舒博形容，不只是台灣，全球的綠電發展已經回不去了，就像新冠肺炎疫情後的經營模式、交易模式，也已經是回不去的趨勢。許舒博也提醒企業，千萬不要以為氣候暖化跟企業發展有什麼關係？仔細想想，氣候變化跟所有的企業，絕對是息息相關，因為氣候所帶來地球上的轉變，會影響企業永續發展這一塊，將來可能面臨很大挑戰。

許舒博還強調，推動綠能產業的發展，以及企業永續經營的理念，除了政府的大力推動外，產業界要有高度共識，才會有永續的未來。就像防疫工作一樣，歐美國家為什麼會大失敗，雖然他們的政府跟我們一樣都很嚴厲的在執行各項防疫政策和措施，但台灣的民眾非常守法，主動在各個場合主動配合相關規定，因此走出疫情陰霾，建立世界驕傲的居住環境，這是大家共同的努力，而綠能產業的發展，也必須大家都有這樣的心態。