美債利率升 3月四壽險90張利變保單調整宣告利率

三月利變保單宣告利率出爐，因美元債券市場利率調升，部份壽險公司紛紛宣布調高美元保單的宣告利率，目前包括壽險龍頭國泰人壽宣布調高0.05個百分點；新壽也調整6張現售美元利變保單，利率升高0.05~0.1個百分點，至於三商美邦人壽亦有調整，若加計台幣與澳幣保單，總計三月有四家壽險共計有90張利變保單調整宣告利率。

其他壽險公司方面，目前包括南山人壽、富邦人壽、台灣人壽、全球人壽、元大人壽與遠雄人壽等皆已宣布3月利變保單利率全數維持不變。

國壽三月公告總計調整71張利變保單商品的宣布告利率，其中包含現售的11張與停售的54張美元保單，其餘還包括台幣與澳幣保單各3張，均是停售商品。

國壽表示，美元保單無論現售或是停售，均調高0.05個百分點，調高後利率落在1.8%~3.2%區間，整體國壽現售主流的美元利變壽險的利率落在2.7%~3.2%。

此外，國壽台幣利變保單方面也略為調升0.06個百分點，調高後利變年金利率約在0.32%左右，這部份影響3張停售的利變年金商品；其他現售台幣利變壽險商品之宣告利率維持不變，約在1.45%~1.65%左右。

國壽三月也調降3張停售澳幣利變保單，宣布告利率降0.1個百分點，調整後澳幣保單利率剩約1.9%~2.65%。

新壽今日亦公布三月宣告利率調整狀況。新壽表示，觀察自去年底以來美元債券市場利率持續走升，及公司推動保障型商品的策略，因此調升六張現售之美元保障型商品宣告利率，約在0.05~0.1個百分點，調整後宣告利率為2.7%~3.3%。

此外三商美邦人壽亦調升三月美元保單的宣告利率，其中美元利變壽險有2個商品調升0.05個百分點。 此外持續調降台幣利變年金10張商品，調幅為0.14~0.2個百分點。

中壽三月僅調整一張現售台幣分期商品，宣告利率由2.25%調整為2.1%，其餘商品無調整。