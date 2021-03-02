用保單扛住未來風險 女性必備這三種保障

婦女節即將來臨，隨著台灣女性經濟獨立的比例越來越高，女性經濟戶長占整體家庭比重已將近三成，家庭經濟不再是男生一肩扛，雙薪家庭已成為常態，但不少職業婦女下班後卻還得上「另一個班」，除了趁婦女節優惠好好犒賞自己一番之外，全球人壽也建議女性族群必備三保障，包括實支實付醫療險、多次給付型癌症險、重大傷病險等，來扛住未來的風險。

根據行政院性別平等處最新公布「2021性別圖像」顯示，台灣25歲至29歲女性勞動參與率為92.7%，後因婚育等因素影響，使得中高齡及高齡女性勞動力參與相對較低。女性在職場上、家庭中鞠躬盡瘁，也要好好照顧自己的健康，尤其婦科方面疾病不容忽視，比如子宮內膜異位、巧克力囊腫或乳房相關疾病，通常治療過程都是漫漫長路，治療費用也是不可小覷的財務風險，全球人壽建議，及早規劃三保障來扛住未來風險。

必備保障一實支實付型醫療險：全球人壽建議，不論哪個年齡層的女性都必備「實支實付型醫療險」，保額最好規劃高一點，因自費項目與金額愈來愈高，再加上醫療技術的進步，若想要有更好的醫療品質或選擇新型手術或處置，一般會需要自行負擔健保不給付之醫療費用，而實支實付型醫療險可填補住院或手術時的醫療自費支出。

以女性常發生的子宮內膜異位、巧克力囊腫等情況為例，若醫生採用達文西手術來處理，在健保不給付的情況下，實支實付型醫療險就能派上用場。全球人壽也提醒，因各家公司商品設計不盡相同，投保時除了評估保障範圍是否符合需求，也應規劃足夠的保障額度，才能在需要的時候發揮保障效果，同時也能透過搭配「自負額醫療險」來滿足享有更高的醫療品質需求。此外，投保時也務必留意所投保的醫療險在理賠申請單據上的限制，例如可否接受以副本收據申請理賠，避免花了錢買保障，卻發生無法理賠的窘境。

必備保障二多次給付型癌症險：衛生福利部最新公布女性十大癌症中，有四項是女性特有癌症，包括女性乳癌、卵巢癌、子宮體癌及子宮頸癌等，另外在衛福部針對更年期婦女腰圍與三高疾病之調查中，發現女性心臟病死亡率、糖尿病、腦血管疾病及高血壓性疾病死亡率在停經年齡後，以每5歲近乎一倍的速度上升。因此，全球人壽建議女性族群，除了實支實付型醫療險外，可規劃多次給付型癌症險及重大傷病險兩款必備保障。

全球人壽表示，隨著醫療技術發達，癌症早非不治之症，但因治療時程拉長，醫療開銷也需要投入更多，部分化療與標靶藥物健保雖有提供全額或部分給付，但有更多的標靶藥物、新式免疫療法是民眾需要自行負擔治療費用，一年恐花費超過上百萬元。而投保多次給付型癌症險，除了初次罹癌的給付外，只要癌症需要治療，每年都可以再次申請理賠，能提供長期治療、復發或再次罹癌的患者龐大的經濟後盾。

必備保障三重大傷病險：全球人壽進一步說明指出，選擇一次性給付的重大傷病險可用來補強初次罹癌的整筆給付。健保重大傷病中也包含癌症，就連較為輕微的第一期乳癌、第一期子宮頸癌等都包含在內，只要取得重大傷病證明，即可申請理賠。此外，除了保單條款目前所列出的22大項外，未來在確診時若為健保已公告新增的重大傷病項目，也在理賠範圍內，保障範圍可說是只增不減，保戶可在發病初期選擇較好的治療方式並填補收入減少的經濟風險。