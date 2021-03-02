多元布局美國與新興市場股債 迎接疫後復甦行情

富蘭克林證券投顧表示，刺激政策期待及景氣復甦預期推升能源及商品價格走高，帶動通膨預期與公債殖利率攀升，然仍為負值的實質利率顯示金融環境依舊寬鬆，且美國聯準會亦正面看待債券殖利率走揚所反映的經濟前景信心。隨著春季氣溫回暖及多國加速疫苗施打，預期全球疫情舒緩下多國將重啟經濟，輔以去年第二季低基期效應，看好全球經濟上半年強健復甦，溫和通膨有助提振具備定價能力的循環類股獲利前景，惟市場存在通膨擔憂下，建議投資人保持審慎樂觀態度，採取多元布局策略，以「雙收益資產-美國與新興市場平衡型基金」為核心，同時掌握「雙題材-科技及價值補漲、雙核心-美股及新興亞股」兩大主軸，迎接疫後復甦行情。

主要股票暨產業型基金：刺激政策期待推升景氣復甦預期，嘉惠中小型及循環性類股表現突出

台灣防疫成功，去年經濟成長率2.98%，為30年來首度超越中國，並領先許多已開發國家，且今年仍上看3.89%至4%以上，資金行情加上美股持續創新高，台灣股票型基金本月漲幅達8.82%居冠，而受惠經濟復甦動能的中小型及循環性類股於本月表現亦亮眼，美國中小型股票基金本月漲幅達8.28%居次，印度股市則緊追在後，受惠預算法案利多的帶動，本月漲幅達8.01%，本月所有主要股票型基金皆繳出正報酬的亮麗成績。在產業方面，美國德州嚴寒氣候導致停電及多家煉油廠關閉，推升能源及天然氣價格持續走高，西德州油價站上睽違一年的60美元/桶大關，而在景氣復甦預期下亦推升包括銅在內的商品價格，銅價突破每噸9,000美元價位，創近九年高點，總計能源及原物料產業股票型基金本月上漲14.72%及10%，排名居於第一及第三，而受惠景氣復甦及殖利率攀升的金融類股，本月上漲11.24%居於第二。反觀黃金股票型基金本月表現依然墊後，平均跌幅為4.8%，雖名目利率走揚。但實質利率仍為負值的情況下，黃金相對較不獲青睞。

富蘭克林證券投顧評估，疫苗施打奏效使因關注疫情發展而緊繃的市場情緒得以緩解，而景氣復甦前期的利率及通膨走揚，多半來自對經濟成長的預期，只要後續成長動能能夠持續，風險性資產仍將反映其與景氣正向連動的特性，而通貨再膨脹交易策略的活絡亦將有利能源、原物料、金融及工業等循環性類股表現，而科技及生技等創新成長題材的類股，具備強勁獲利成長動能，仍然具備投資吸引力。而亞洲具備基本面佳及受疫情影響較小的優勢，且美元維持中性偏弱格局下，看好新興市場特別是領先族群東北亞市場2021年的表現。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾表示，亞洲國家政府債務與預算赤字佔GDP比重偏低、企業擁有的現金比重水準偏高，亞洲國家與企業皆擁有較佳的財務體質。亞洲新興市場科技產業擁有高階研發製造技術，同時生產量能完備，持續在全球科技產業供應鏈攫取市佔，獲利成長動能明顯優於成熟市場科技股，看好亞洲引領新興市場趨勢。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾表示，預期未來幾年成長跟價值型股票表現的差距有望收斂，受疫情驅動的新趨勢、在疫情期間表現穩健的公司，以及在疫苗推出後將受惠經濟復甦的循環型股票將有望表現突出，此外，數位創新的影響性已從科技業擴及工業、醫療、金融等其他產業，有助加速產業發展並提高競爭力，在目前股市評價面逐漸接近公平價值下，我們將持續發掘具有長期、高品質、穩健資產負債表及競爭優勢特質的企業。

主要債券及平衡型基金：殖利率走揚壓抑債券型基金表現，股票加持平衡型基金表現佳

美國平衡型與全球平衡型基金因具備股票部位的加持，抵銷了債券部位受利率走揚的壓抑，本月分別上漲2.9%及2.2%，而就單純的債券型基金而言，景氣復甦預期下的殖利率攀揚，有利與景氣正向連動的風險性資產，支撐本月高收益債券型基金力抗利率走揚仍收紅，美國、歐洲及全球高收益債券基金分別微幅上揚0.3%、0.21%及0.18%，而新興市場債及高評等的美國政府債則較直接受殖利率攀升的影響表現落後，本月跌幅介於1.1~1.7%。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，我們認為短期內核心通膨仍將相對溫和，而隨著大規模刺激政策的實施及受抑制的需求重返市場，進入2022年及之後，通膨將會是投資時很重要的影響因子，透過多元資產投資組合的分散投資，不僅僅是跨產業，還包括跨資產類型、跨證券類型等等，都將為增加投資組合獲益的重要驅動來源。