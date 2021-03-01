快訊

幸運兒是你嗎？威力彩中獎號碼出爐 頭獎上看8.1億元

超瞎遊客投訴學校廁所髒 校方一查竟是擅闖管制區

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3月新台幣匯率能重返28字頭嗎？ 資深匯銀主管這麼分析

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
本報資料照片
本報資料照片

228連假前夕，外資在台北金融市場上演「大逃殺」，令投資人餘悸猶存；展望3月台北匯市走向，資深匯銀主管分析，外資大賣股後，剩餘資金是否重返台股，還是持續落跑不回頭，以及美債殖利率會持續飛漲，或漲多後拉回，為明日匯市的兩大觀察重點。

匯銀主管分析，外資上周五匯出約8億美元，加上中央銀行尾盤調節，新台幣匯率翻貶5分，收在28.306元，眼見新台幣匯率轉弱，出口商也拚命拋售美元，進而促使匯市一日爆出26.21億美元的成交巨量，為近兩個月最大。

匯銀主管指出，「以外資單日賣超944億元創歷史最大，以及台股單日跌點近500點這兩大指標來看，新台幣匯率超級抗貶，接下來這兩天外資會不會持續把帳上資金匯出，是影響新台幣匯率走勢的最大關鍵。」

對於3月新台幣匯率將何去何從，資深外匯交易員認為，以過去一段經驗來看，外資大賣股後，不見得會全數把資金匯出，因台股雖漲高拉回，但台灣經濟基本面、股票殖利率等條件仍相對誘人，外資逢高出脫後，未來仍有機會再進場低接。

「外資很可能是逢高先獲利了結，跌深後再進場承接，進行波段操作，若確實如此，外資就不會把賣股資金全數撤出，而會暫時停在帳戶上，那麼即使台股大跌，新台幣匯率也不容易大幅貶值」，匯銀主管說。

回顧台北匯市上周五交易情況，新台幣匯率盤中最高升抵27.78元，最多升值4.76角，央行在午盤、收盤時兩度進場壓貶匯價，令新台幣匯率以28.306元作收，貶值5分。

「外資午後大匯出，新台幣匯率實質交易價貶回27.8元以下，出口商就像抓到浮木一樣，瘋狂進場賣美元，外資與出口商對做，導致匯市爆量」，匯銀主管說。

央行統計顯示，今年2月，新台幣匯率升值1.06角，升幅0.37%，登上「最強亞幣」寶座。人民幣與星元分別升值0.03%和0.21%，韓元與日圓為貶值，貶幅各為0.42%與1.44%。

台幣匯率 外資 新台幣

延伸閱讀

新台幣狂升…央行盯炒匯 傳金檢匯銀

相關新聞

富邦金每股淨值67.85元 創歷史新高

受惠子公司強勁業績表現，富邦金（2881）今日公布2021年1月普通股每股淨值達67.85元，創下歷史新高紀錄，較去年同...

3月新台幣匯率能重返28字頭嗎？ 資深匯銀主管這麼分析

228連假前夕，外資在台北金融市場上演「大逃殺」，令投資人餘悸猶存；展望3月台北匯市走向，資深匯銀主管分析，外資大賣股後...

林偉傑辭任 長澤和哉升任MSCI亞太區總裁

MSCI亞太區前業務總裁林偉傑辭任，MSCI今（1）日宣布，MSCI北亞區業務部總裁長澤和哉（Kazuya Nagasa...

批發→通用 數位新台幣二階試驗

2020年被視為是央行數位貨幣（CBDC）的元年，台灣也跟上了這波國際潮流。從「批發」邁向「通用」，數位新台幣的誕生，絕...

保密防詐 留意「+」開頭來電

回顧2020年，台灣共受到兩次大量跨境詐騙電話攻擊，分別來自突尼西亞與諾魯。Whoscall軟體與AI數據技術研發總監李...

金融詐騙…簡訊最猖獗

詐騙案件層出不窮，根據防詐騙軟體業者統計，去年全球詐騙電話和簡訊數量創新高，台灣亦然；其中又以詐騙簡訊出現爆炸性成長，最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。