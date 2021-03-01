快訊

幸運兒是你嗎？威力彩中獎號碼出爐 頭獎上看8.1億元

超瞎遊客投訴學校廁所髒 校方一查竟是擅闖管制區

臺銀、合庫認購50、60公噸鳳梨 邀客戶行員作伙吃旺來

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

公股行庫以實際行動力挺鳳梨農，幫助農民共度難關。在第一銀行、台灣企銀率先宣布認購鳳梨後，合作金庫、臺灣銀行也以具體行動加入協助鳳梨農的行列，分別認購60公噸與50公噸的鳳梨。

合作金庫集團今（1）日宣布向產地農民採購60公噸鳳梨，希望藉由拋磚引玉的方式，發揮企業的影響力，號召更多民眾一同愛護在地農業、支持在地農產品。

臺灣銀行昨日表示，已上農委會網站訂購50公噸鳳梨，加入協助鳳梨農的行列；據了解，臺銀購買的50公噸約5,000箱，預計將撥出250萬元預算購買。

合庫指出，合庫銀與其他大型公股銀行一樣都是採購50公噸，另外集團子公司證券暨人壽共襄盛舉各再採購5公噸，總數為60公噸。

合庫金控董事長雷仲達表示，此次受到農產品外銷停滯影響，第一時間即以實際購買提供最實質且直接的方式協助農民紓緩盛產問題，將購入的鳳梨分享給集團客戶、集團員工，並捐贈給合庫長期扶持的社福團體，讓大家也能享受農民辛苦耕種的果實，鼓勵大家多吃當季水果，作伙吃旺來。

合庫金 農民 臺灣銀行

延伸閱讀

罐頭產地泰國惹議 台糖：台灣鳳梨甜適合直接吃

挺鳳梨農 高市民進黨攜手企業購萬斤回饋

美味鳳梨「要用耳朵挑」！灑鹽巴不怕「咬舌頭」

鳯梨銷售上揚 水果攤預估三、四月價更低

相關新聞

富邦金每股淨值67.85元 創歷史新高

受惠子公司強勁業績表現，富邦金（2881）今日公布2021年1月普通股每股淨值達67.85元，創下歷史新高紀錄，較去年同...

3月新台幣匯率能重返28字頭嗎？ 資深匯銀主管這麼分析

228連假前夕，外資在台北金融市場上演「大逃殺」，令投資人餘悸猶存；展望3月台北匯市走向，資深匯銀主管分析，外資大賣股後...

林偉傑辭任 長澤和哉升任MSCI亞太區總裁

MSCI亞太區前業務總裁林偉傑辭任，MSCI今（1）日宣布，MSCI北亞區業務部總裁長澤和哉（Kazuya Nagasa...

批發→通用 數位新台幣二階試驗

2020年被視為是央行數位貨幣（CBDC）的元年，台灣也跟上了這波國際潮流。從「批發」邁向「通用」，數位新台幣的誕生，絕...

保密防詐 留意「+」開頭來電

回顧2020年，台灣共受到兩次大量跨境詐騙電話攻擊，分別來自突尼西亞與諾魯。Whoscall軟體與AI數據技術研發總監李...

金融詐騙…簡訊最猖獗

詐騙案件層出不窮，根據防詐騙軟體業者統計，去年全球詐騙電話和簡訊數量創新高，台灣亦然；其中又以詐騙簡訊出現爆炸性成長，最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。