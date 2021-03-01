臺銀、合庫認購50、60公噸鳳梨 邀客戶行員作伙吃旺來

公股行庫以實際行動力挺鳳梨農，幫助農民共度難關。在第一銀行、台灣企銀率先宣布認購鳳梨後，合作金庫、臺灣銀行也以具體行動加入協助鳳梨農的行列，分別認購60公噸與50公噸的鳳梨。

合作金庫集團今（1）日宣布向產地農民採購60公噸鳳梨，希望藉由拋磚引玉的方式，發揮企業的影響力，號召更多民眾一同愛護在地農業、支持在地農產品。

臺灣銀行昨日表示，已上農委會網站訂購50公噸鳳梨，加入協助鳳梨農的行列；據了解，臺銀購買的50公噸約5,000箱，預計將撥出250萬元預算購買。

合庫指出，合庫銀與其他大型公股銀行一樣都是採購50公噸，另外集團子公司證券暨人壽共襄盛舉各再採購5公噸，總數為60公噸。

合庫金控董事長雷仲達表示，此次受到農產品外銷停滯影響，第一時間即以實際購買提供最實質且直接的方式協助農民紓緩盛產問題，將購入的鳳梨分享給集團客戶、集團員工，並捐贈給合庫長期扶持的社福團體，讓大家也能享受農民辛苦耕種的果實，鼓勵大家多吃當季水果，作伙吃旺來。