國家隊買起來！公股銀爆買400公噸鳳梨力挺農民

中國大陸宣布1日起暫停台灣鳳梨進口，恐衝擊我國農民生計，公股銀行為協助農民度過難關，陸續加入採購鳳梨的行列，以行動支持台灣果農，並期盼拋磚引玉，鼓勵企業及民眾一起響應、支持本土農產品。

根據統計公股行庫共採購400公噸，分別為台銀、土銀、一銀、華銀、兆豐銀各採購50公噸，彰銀採購60公噸的鳳梨，而台企銀則是採購30公噸，至於合庫銀與其他大型公股銀行一樣都是採購50公噸，另外集團子公司證券暨人壽共襄盛舉各再採購5公噸，總數為60公噸。

據了解此次購賣鳳梨挺農民的行動為銀行自行發起的購買，落實企業社會責任，其中臺銀購買的50公噸鳳梨約為5,000箱，預計將撥出250萬元預算購買。

公股銀行此次連線採購鳳梨，第一銀行及合庫皆表示，會將所採購的鳳梨與集團客戶、員工一起分享，也會轉贈予社福團體和偏鄉學校，發揮公益加乘效果，為社會帶來更多正向的力量。