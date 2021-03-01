安聯投信：台股走勢關注兩大變化

展望後市，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，在資金動能及基本面支撐下，對台股行情後市看法仍正向，但半導體、載板、面板及零組件等供需仍持續吃緊。在後續觀察上，一是關注終端需求與庫存變化、一是持續留意美債走勢，作為觀察全球資金板塊及投資氛圍的參考。

安聯投信表示，近期市場震盪，主要是反映公債殖利率大幅走高，美國10年期國債殖利率盤中觸及一年高位1.61%，快速突破1.50%關鍵價位、5年期殖利率升穿0.75% ，德國10年期公債殖利率也升至去年3月來最高，引發市場疑慮。

面對市場擔憂，安聯投信表示，目前美股乃至於其他主要國家股利率均高於當地對應的公債殖利率；除此之外，數位美國聯準會官員近日齊聲對外強調，外界毋須對美債殖利率上升感到擔憂，因其只是反映經濟樂觀情緒的信號，且聯準會並未因此有過早收緊政策的計畫。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，近期盤勢陷入盤整，主要是由於疫情逐漸緩解，加上近日受到美債10年殖利率上升到1.5%的心理關卡，市場會擔心部分資金移轉效應，影響股市投資氛圍所致；先前漲多的電子股料將會短暫休息，資金暫時移往後疫情下的受惠股，不過，長期仍是看好科技類股的表現。

在資金籌碼面，根據證交所統計，外資上周四（25日）才回頭買超231億元，上周五（26日）轉為賣超944億元，讓2月原本累積買超143.56億元的局面，立即翻轉為累積賣超近791億元。因此，接下來外資的動向勢將成為市場高度關注的焦點。

在產業布局方面，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，科技延長成長、傳產不可偏廢。在投資策略上，今年主動選股仍是關鍵。儘管台股短線走勢相對波動，但長期題材上仍是偏好5G 電動車 以及疫情後逐步走向恢復的產業。

鍾安綾表示，科技股方面，中長期成長趨勢題材可持續關注AI（人工智慧物聯網）、車用電子、雲端伺服器、高速傳輸等，傳產股如自動化資本支出、電動自行車等後市仍可期。短期仍宜把握不要追高原則，這段期間可亦留意低基期或轉機標的。