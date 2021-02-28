兆豐銀3月起加碼 刷卡繳學費最高送1,200元刷卡金

部分大學院校延後到3月後才開學，兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行決定3月起加碼只要持卡人刷該行卡片繳交學雜費，如果是單筆不分期，單筆滿額5萬元贈200元刷卡金、30萬元贈1,200元刷卡金。

另外，如果希望刷卡分期付款繳學費的持卡人，兆豐銀也提供不限金額就可零利率分期，分期期數可任選3個月、6個月、12個月，有效幫助家長分散現金支出時間與負擔，延後支付現金時程。

兆豐銀表示，該行自3月1日起至6月30日止，刷該行信用卡繳交學費單筆不分期滿5萬元贈200元刷卡金，登錄限量1,000名；或單筆滿30萬元贈1,200元刷卡金，登錄限量250名，另提供上i繳費平台刷卡繳學費可抽獎Dyson無線吸塵器，優惠多多，家長們可多加利用，減輕資金調度壓力之外，還可賺好康。