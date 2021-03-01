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批發→通用 數位新台幣二階試驗

經濟日報 / 記者陳美君／專題報導

2020年被視為是央行數位貨幣（CBDC）的元年，台灣也跟上了這波國際潮流。從「批發」邁向「通用」，數位新台幣的誕生，絕非遙不可及。

央行總裁楊金龍表示，央行將以開放的態度接納新創意和新需求，也會嘗試以分散式帳本技術，尋求提升支付系統的安全與效率的可行性。

為推動CBDC研究計畫，中央銀行2019年6月成立「CBDC研究計畫專案小組」，下設「CBDC工作小組」負責規劃與執行，並已於2020年6月完成「批發型CBDC可行性技術研究」，透過與學術單位協作的方式，瞭解DLT（分散式帳本技術）應用在批發型CBDC的潛力與侷限，並作為下階段通用型CBDC技術研究的參考，相關研究進度與國際腳步一致。

央行目前正進行第二階段通用型CBDC的試驗，探討現金數位化的可能性，預先為未來數位支付的發展做好準備。為推動試驗計畫，央行CBDC工作小組已於2020年8月舉辦CBDC研究計畫線上說明會，向主要銀行、非銀行支付機構及相關業者，說明試驗計畫的規畫，同時交流意見與看法。

調查顯示，國內業者對CBDC的未來發展抱有期望，像是能改善目前國內電子支付的缺點，例如，國內支付市場碎片化，互通性不佳，影響支付效率；使用上有門檻，例如開戶有年齡限制、須綁定銀行帳戶、金融卡信用卡，以及商家對於手續費與其他成本的考量，商家可能因手續費或課稅問題、考量收單設備整合與成本而不願採用，影響電子支付的推廣；此外也不能如同現金般離線使用。

業者期待CBDC能作為數位現金，具備良好互通性，促進市場自由競爭，提升支付效率；開立CBDC錢包若無需綁定銀行帳戶、金融卡或信用卡，則可望能降低使用門檻；另一方面，CBDC也要注重商家系統整合與成本考量的需求，以利於推廣使用。

央行指出，公私合作提供CBDC，作為共用支付工具，以符合數位經濟未來需求。與會機構多認為CBDC應由「央行與民間合作」共同提供，維持貨幣由公私合作共同提供的方式。

央行 信用卡 金融卡

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