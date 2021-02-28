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王道銀3月底前定期定額基金手續費終身一折

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

王道銀行（2897）推出新申購定期定額基金享申購手續費終身一折優惠，並推出「信貸38專案」，手續費現折新台幣3,800元，女性專屬信貸優惠第一段利率更低至1.38%起。

王道銀行推出的新申購定期定額基金手續費優惠活動，即日起至3月31日止，凡透過王道銀行網路銀行或APP新申購的定期定額基金，不限基金、不限投資筆數、不限申購幣別，全系列基金皆享申購手續費終身一折的優惠，即使日後變更扣款額度、扣款日期、或停扣後復扣等，都可持續享有優惠權益。

三八國際婦女節即將到來，王道銀也推出「信貸38專案」優惠，即日起至4月30日止，專案申貸手續費現折新台幣3,800元，折扣後申貸手續費為新台幣4,000元；一般消費者可享一段式優惠利率，申貸年利率2.68%起，而女性則可享女性專屬的二段式信貸方案，前三期第一段貸款年利率固定1.38%，第四期起地第二段貸款年利率則為最低2.98%起。

王道銀行

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