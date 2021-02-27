熱錢出走 匯市爆量翻貶

外資在台股上演大逃殺，昨（26）日瘋狂拋售股票後，也確實匯出部分資金。匯銀主管觀察到，外資昨日匯出約8億美元，加上中央銀行尾盤調節，新台幣匯率翻貶5分，收在28.306元，爆出26.21億美元的成交巨量，為近兩個月最大。

展望3月匯市行情，資深匯銀主管指出，可觀察兩大重點，一是外資昨日大賣股後，資金究竟會留在帳上重返台股，還是持續流出不回頭；二是美債殖利率是否就此一路飛漲，還是漲多後會再度拉回。

資深外匯交易員指出，以過去一段經驗來看，外資大賣股後，不見得會全數把資金匯出，且台股雖大跌，但台灣經濟基本面、股票殖利率等條件仍相對誘人，外資逢高出脫後，未來仍有機會再進場低接。

新台幣匯率昨日盤中最高升抵27.78元，最多升值4.76角，央行昨日在午盤、收盤時兩度進場壓貶匯價，令新台幣匯率以28.306元作收，僅貶值5分。

匯銀主管表示，外資在昨天午後大匯出，新台幣匯率實質交易價貶回27.8元，出口商就像抓到浮木一樣，瘋狂進場賣美元。照股市這種跌法，新台幣匯率算是很抗貶了。

央行統計顯示，今年以來美元指數上漲0.59%，主要貨幣對美元多呈貶值，僅人民幣與新台幣仍強勢挺升。其中，人民幣升值1.14%，為最強亞幣，新台幣也升值0.71%。

至於主要貿易對手國韓元，今年累計重挫3.31%，貶幅超前日圓的2.8%與星元的0.53%。

不過，若只看2月，新台幣匯率升值1.06角，升幅0.37%，登上「最強亞幣」寶座。資料顯示，人民幣與星元2月分別升值0.03%和0.21%，韓元與日圓分別貶值0.42%與1.44%。