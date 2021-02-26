台指期夜盤震盪 低點觸及15,746點
台指期夜盤震盪，低點觸及15,746點，嘗試站回平盤之上，法人指出，目前台股將續測月線支撐，短線台股呈現區間整理格局。
外資現貨賣超944億，期貨淨空單加碼至29,435口。自營商選擇權淨部位，目前以賣買權和賣賣權作布局，期貨仍屬大量淨多單布局。近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權 OI 大於買權 OI 之差距為三萬五千餘口，賣權 OI 往下履約價作翻移退守。週選方面，買權 OI 增量積極大增，目前選擇權上檔壓力呈現。
法人指出，外資期現貨同步做空，自營商選擇權中性態勢，月、週選轉作中性，整體籌碼面中性偏空格局。技術面台股今日 MSCI 調整尾盤爆量，目前量價結構轉弱，短線台股以大區間震盪整理看待。
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