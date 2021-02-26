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將來銀行人事異動 保險事業中心資深副總莊瑞德卸任

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

將來銀行今（26）日公布高層人事案，資深副總莊瑞德因個人生涯規劃，即日起卸任保險事業中心處長一職。

將來銀行表示，莊瑞德自2019年3月加入將來銀行籌備處，籌建人力資源、行政總務、作業管理、保險團隊及各功能規章制度，並負責建立人才制度及薪酬制度建置專案、行舍選址與裝潢專案，同時協助規劃5年發展計畫、預算及設立許可申請。將來銀行成立後，莊瑞德督導銀行營業執照及系統UAT專案，更籌建保險專才團隊及督導保險業務系統取得ISO 27001驗證，同時規劃純網銀保險代理人業務之商業模式，引入國外成功創新投保體驗，協助奠基將來銀行未來發展之良好基礎。

對於莊瑞德後續之職務規劃，將來銀行表示恭賀與支持，也衷心感謝莊瑞德兩年的服務期間為公司貢獻心力，互動合作愉快，未來也會持續保持良好合作關係。

將來銀行 保險 網銀

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