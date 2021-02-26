和泰產險推蔡伯龍任董座 莊瑞德任總經理

和泰產險今(26)日公布，董事會決議，推選前中再保總經理蔡伯龍出任董事長，總經理一職擬聘前將來銀行資深副總經理莊瑞德擔任，惟於主管機關審查合格前，仍由現任副總經理顏思齊代理總經理職務。

和泰產險指出，新任董事長蔡伯龍於中再保任職14年，歷經總稽核、副總、總經理，去年10月退休，現應和泰集團延攬出任和泰產險董事長，期許倚重其風險管理、稽核內控的專長，強化董事會職能。

新任總經理莊瑞德則是曾任職於國泰人壽、台灣人壽、台壽保產險及安定基金總經理，精算、業務管理及策略發展等經驗豐富，後轉任將來銀行籌備處營運長及保險事業中心資深副總，負責規劃保險相關商品及營運作業流程等，擅長保險科技應用。

和泰產險表示，今年將立足百億，目標提高人均產能並提供創新多元的客戶服務，持續推動數位轉型，同時兼顧風險控管與創新，落實公司治理，提升永續發展。

將來銀行表示，莊瑞德自2019年3月加入將來銀行籌備處，籌建人力資源、行政總務、作業管理、保險團隊及各功能規章制度，並負責建立人才制度及薪酬制度建置專案、行舍選址與裝潢專案，同時協助規劃5年發展計畫、預算及設立許可申請。

將來銀行成立後，莊瑞德督導銀行營業執照及系統UAT專案，更籌建保險專才團隊及督導保險業務系統取得ISO 27001驗證，同時規劃純網銀保險代理人業務的商業模式，引入國外成功創新投保體驗，協助奠基將來銀行未來發展的良好基礎。

對於莊瑞德轉戰和泰產險，將來銀行表示恭賀與支持，並感謝莊瑞德過去的貢獻，未來會持續保持良好合作關係。