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和泰產險新董事長 由蔡伯龍任職

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導

和泰產險（6029）今（26）日公告人事異動，董事會通過決議，由前中再保（2851）總經理蔡伯龍出任董事長，總經理一職則由前將來銀行資深副總經理莊瑞德出任，在金管會審查核准後生效。

新任董事長蔡伯龍在中再保任職14年，歷經總稽核、副總及總經理職務，於去年10月退休，期許倚重其風險管理、稽核內控專長，強化董事會職能。

新任總經理莊瑞德曾任職國泰人壽、台灣人壽、台壽保產險及安定基金總經理，後轉任將來銀行籌備處營運長及保險事業中心資深副總，擅長保險科技應用，對於精算、業務管理及策略發展，及規劃保險相關商品與營運作業流程熟悉，

和泰產險原總經理章明純辭任，董事長張永固則任期屆滿，金管會審查核准前總經理一職暫由副總經理顏思齊代理，董事長一職暫由董事卓俊雄代理。

保險 產險 將來銀行

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