國內經濟穩定復甦 惠譽：銀行業評級有望調至穩定

銀行營運受到新冠肺炎疫情嚴重衝擊，銀行去年的獲利多是下滑，不過台灣經濟持續復甦，信評機構看好台灣銀行業財務情況將會緩解，經營也會有所改善，不排除年內將評級從負面調整為穩定。

惠譽信評今（26）日指出，台灣經濟未來一年內將持續恢復水準，而穩定的經濟增長將對銀行業務能有效改善，以適度提高銀行的獲利能力，來支持銀行本身的資產品質與良好的公司利潤，這也將有助於緩解當地銀行的經營環境和評級壓力。

惠譽表示，如果銀行財務狀況的壓力持續緩解，可能會在年內將經營環境和評級前景從負面調整為穩定。

台灣因防疫有成與繼續轉移製造業活動，加上全球對台灣高科技產品的需求不斷增加，以及國內消費和投資機會的改善，去年12月惠譽將2021年台灣的實質GDP增長率從3.0％上調至3.5％。

惠譽表示，截至2020年底大量的紓困貸款的風險應佔系統貸款的9％，應是在可控範圍之內；除了部分受到疫情嚴重影響的零售、旅遊和飯店業外，大部分的製造業多在公股行庫紓困後，得以在疫情期間順利業務轉型。