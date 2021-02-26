國際收支去年Q4順差創新高 原因與新台幣匯率有關
為捍衛新台幣匯率，中央銀行持續買匯阻升，進而促使央行準備資產暴增。央行今（26）日公布國際收支帳顯示，去年第4季經常帳順差273.3億美元，金融帳淨流出22.2億美元，國際收支順差（央行準備資產增加）278.4億美元，創下歷史新高紀錄。
不只如此，央行統計顯示，去年全年，國際收支順差483.4億美元，創2010年以來的11年新高，同時也是歷年次高，前一高點為2009年，當年國際收支順差541.3億美元為歷史最大。
去年全年，經常帳順差942.8億美元，同步締造歷史新高紀錄，金融帳淨流出500.4億美元，為2014年以來七年新低。
去年第4季國際收支順差飆上歷史新高，央行官員解釋，這代表央行握有的資產增加。據了解，國際收支順差爆增，主要是央行為維持匯市秩序，盤中持續買匯阻升，進而導致外匯存底增加。
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