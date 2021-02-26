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金融評議中心新總座由洪令家接任 上任將推動二大業務

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

財團法人金融消費評議中心新人事確定！金評中心最新公告，由中正大學法律學系副教授洪令家接任評議委員會主任委員兼任總經理，上任後將推動兩項主要任務，一是提升評議工作的效能，二是落實金融教育及樂齡保護工作。

金融評議中心前總經理卓俊雄於2017年9月6日出任至去年12月31日任期屆滿卸任，並在和泰汽車董事長黃南光與總經理蘇純興禮聘下，於今年1月15日出任和泰產董事。新任總經理經選出洪令家擔任，並已於2月1日正式上任，除負責評議中心的管理任務外，並旋即與17位具備銀行、保險、證券等專業的評議委員們投入評議工作。

金融評議中心表示，洪令家為美國伊利諾大學法學博士，美國紐約州律師考試及格，曾任東吳大學法律學系專任副教授、逢甲大學財經法律研究所助理教授，專長領域為公司法、證券交易法、金融法與金融消費者保護等，近年著重樂齡保護及金融剝削議題之研究。

此外，洪令家亦曾擔任公司法修法民間修法委員與財團法人中華法務會計研究發展協會理事，也積極參與相關法律服務與普惠金融的工作。評議中心希望借重其豐富之學養及經驗，協助推動評議中心兩項主要任務，提升評議工作的效能，落實金融教育及樂齡保護工作。

洪令家亦表示，初到金融評議中心即感受案件繁多、管理嚴謹、教宣任重，希望未來能與同仁們共同打拼，讓每個金融爭議案件都被慎重對待，讓金融教育推廣無遠弗屆，本著評議中心成立的初心，努力實踐金融消費者保護法的立法宗旨。

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