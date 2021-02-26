快訊

拜登的第一發空襲：美軍轟炸敘利亞「復仇」親伊朗民兵？

美股重挫、MSCI踹一腳 台股收跌498點失守萬六

野村投信榮獲衛福部健康職場認證 打造樂活工作環境

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

野村投信榮獲衛生福利部國民健康署頒發「健康職場認證」，顯示野村投信致力為員工打造工作生活平衡、健康運動的職場環境，成果備受肯定。目前投信業者中，只有四家業者獲得此殊榮，充分顯現野村投信對員工的重視與用心。

為了打造樂活職場，野村投信營造快樂健康的工作環境，辦公室除了為無菸環境，還貼心的為員工準備舒壓按摩、溫馨哺乳室、10元自動販賣機及加班小點心。此外，也提供員工彈性工時來兼顧工作與家庭的平衡、優於勞基法的休假制度以及生日假和健檢假等福利。

野村投信在健康推動職場方面，除了每層辦公室均有血壓脈博機，讓員工能隨時掌控身體狀況，更依據年齡、性別與作業環境特性，規畫適當的健康檢查方案，同時針對年度健康檢查的結果評估分析，辦理員工健康關懷追蹤及健康講座課程，如飲食指導、簡易伸展與物理治療等課程。

野村投信更有醫生及護理師，分別在每一季和每一個月到公司提供服務，關心每一位員工的身心理需求。此外，為鼓勵同仁在工作之餘，也能有健康優質的活品質，公司用心規劃健走競賽等健康促進活動。

硬體方面，野村投信在工安方面尤其重視預防及風險評估，辦公室設置AED（自動體外去顫器)，並請專業人員至公司教導同仁CPR心肺復甦術及使用相關器材，提升員工危機處理應變能力及急難救護等技巧。

野村投信積極回饋社會，善盡良好企業社會公民之責，除了照顧自家員工，更希望能將愛心及影響力擴大，已連續三年與KPMG、台北101及證交所共同舉辦「愛市集」公益市集，由同事擔任志工協助社福團體與社會企業設攤募資，進一步將愛心及溫暖貢獻給社會。

職場 健康檢查 護理師

延伸閱讀

期交所招募新進人員四類19人

母仔細紀錄兒成長 兒童健康手冊竟成孩兒「救命冊」

女子健檢發現甲狀腺結節不處理 5年後惡化為甲狀腺癌

忘記為移工安排定期健檢 雇主恐遭罰30萬元

相關新聞

新台幣午盤貶值5分 暫收28.306元

新台幣今（26）日午盤貶值5分，暫收28.306元兌1美元，成交金額7.78億美元 。

股匯脫鉤！新台幣早盤勁揚逾4角 一度觸及27.802元

新台幣今（26）日早盤以28.13元兌1美元，升值1.26角開出。

打炒房奏效？ 新承做房貸月減102億

打炒房有效？央行昨公布一月五大銀行新承做房貸金額大減逾百億元，央行官員指出，雖主要受工作天數影響，但從房價變化及預期心理...

會計師看時事／導入FinTech 成功三關鍵

在疫情催化下，無論是企業或消費者，皆體認到了金融科技（FinTech）所帶來的便利。金融業發展FinTech或數位轉型，...

兆豐銀 金邊增開支行

兆豐銀行昨（25）日宣布，持續往新南向市場擴張，柬埔寨金邊桑園支行已在前天（24日）正式開業，將為兆豐銀新南向放款續添動...

央行：穆迪肯定我匯率政策

中央銀行昨（25）日發布新聞稿指出，穆迪（Moody’s）信評公司前日發布最新的台灣主權評等報告，確認維持我國主權信用評...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。