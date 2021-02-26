新台幣強升 法人：短期看27.6元

新台幣強升氣勢令出口商驚慌失措，短期內此局勢恐難以扭轉。匯銀主管指出，根據新台幣海外無本金交割遠期外匯（NDF）市場報價顯示，海外法人對新台幣的升值預期仍十分強烈，以昨（25）日而言，1個月期折價仍高掛在1.6角，顯示海外法人押寶，新台幣短期內將升抵27.6元。

資深匯銀主管指出，新台幣匯率盤中已升到27.77元了，根據最新報價，海外NDF的1個月期折價為1.6角，代表海外法人預期，新台幣匯率有機會升到27.6元。

對於新台幣匯率究竟會升到何種價位？匯銀主管說，新台幣匯率現在走勢就跟台股指數一樣，看不到高點在哪裡，原以為美債殖利率上漲，美元也將跟著轉強，但目前看來，新台幣匯率仍維持去年來的強勢升值格局，暫時沒有扭轉跡象。

匯銀主管說，先看看月底結束後，匯市會不會冷靜一些，近期不論台股是漲還是跌，匯市都見到資金源源不絕匯入，除了股市資金，是否還有外人直接投資，或台商海外資金匯回等，若是如此，新台幣匯率短期內將易升難貶。匯銀主管還說，近期國際匯市走勢相當詭譎，除市場對美元後市看法不一外，亞洲貨幣走勢也很分歧。