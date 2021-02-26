熱錢湧入 台幣一度升5角

熱錢襲台，估計昨（25）日匯入8至10億美元，促使金融市場激情狂漲。受到外資匯入與出口商月底拋匯潮影響，匯市爆量狂升，盤中一舉闖破27.8元，最高升抵27.772元、最多升值5.34角；尾盤中央銀行進場調節，升值金額縮至5分後，收在28.256元，盤中與收盤均締造逾23年半的新高紀錄。

匯銀主管指出，熱錢與出口商昨日都站在賣匯方，央行幾乎是市場上唯一的美元買家，只能暫時棄守27.8元，以時間換空間。市場交投超熱絡，昨天爆出20.965億美元的成交巨量，為逾一個半月來最大。

外資昨日買超台股逾230億元，台股開高走高，終場大漲239點。外資左手加碼台股，右手仍持續匯入台灣，創造令投資人大為振奮的股匯雙漲行情。

匯銀主管說，出口商月底都有拋匯需求，這兩天新台幣匯率如坐直升機，讓出口商嚇出一身冷汗、拋匯力道加劇，而今天則是月底最後一天交易日，出口商拋匯潮恐將會愈演愈烈，預料新台幣仍將延續這兩天的升值格局。

匯銀主管指出，央行上午試圖守住27.8元，在27.8元前布下不少美元買單，但外資的錢如水般不斷灌進，國內出口商也爆發恐慌性拋匯，賣匯力道實在太強，央行午後就放手了，盤中27.8元升破後，最高升到27.772元，升值5.34角。

除盤中升破27.8元外，收盤時央行進場調節，新台幣升值金額由盤中逾5角翻成5分後，收在28.256元，續創逾23年半新高。

匯銀主管說，央行一放手，收盤價也失守28.3元了，目前看起來，新台幣匯率升值沒什麼底線。

央行統計顯示，今年美元指數已由升轉貶、下跌0.01%，主要亞幣裡，僅人民幣、新台幣與星元對美元升值。其中，人民幣兌美元升值1.37%，為最強亞幣，新台幣升值0.89%居次，星元升值0.28%。

主要貿易對手國韓元，今年以來貶值1.94%，日圓也重貶2.73%，歐元則是貶值0.89%。