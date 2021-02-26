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1月新增房貸 十年同期最多

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導

中央銀行昨（25）日公布，五大銀行1月新增房貸580.71億元，月減102.66億元。央行經研處副處長蔡惠美指出，前一個月適逢年底為資金需求旺季，墊高比較基期，加上1月工作天數較少、建物買賣移轉棟數下滑、銀行整批分戶貸款減少、有銀行房貸逼近銀行法上限等，都是新增房貸減少的主因。

若與歷年1月相較，五大銀行1月新增房貸創下十年同期新高，顯示相較於過去，國內房市交易相當熱絡。

央行昨日公布台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行與華南銀行1月新承做房貸，除金額單月大減逾百億元外，房貸利率也較前一個月上漲0.6個基本點（1個基本點等於0.01個百分點），落於1.362%，創三個月新高。

蔡惠美表示，1月工作天數只有20天，較去年12月少三天，而工作天數會影響銀行貸款作業程序。

房貸 央行 華南銀行

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