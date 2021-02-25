中信申貸選這招 撥貸最快3分鐘搞定

經濟日報 / 記者陳芝瑄／即時報導

中國信託商業銀行為滿足客戶調度資金的需求，推出簡單易懂的線上申貸介面，也加速撥貸流程，截自2020年12月底，線上核貸總金額已突破新臺幣2,000億元，線上申貸服務6月30日前還可享年利率前2期0.88%優惠。

「中國信託Online貸」最新4.0版本是運用大數據評分模型，串接聯徵資料庫進行即時審核，客戶可即時得知核貸條件，從申請到撥貸最快3分鐘完成，即時滿足客戶的資金需求。

過去「中國信託Online貸」於2017年首創信用卡客戶線上貸款服務，客服可協助客戶填寫表單，再發送網址提供客戶確認並於線上完成申請，提升申辦流暢度，而「中國信託Online貸」3.0版在2019年亦率先加入新戶線上貸款服務，讓未曾往來的民眾亦可申請。

金管會2015年起推動「打造數位化金融環境3.0」，中信銀行推出「中國信託Online貸」服務客戶，分析去年12月資料指出，中信銀行信貸客戶透過「中國信託Online貸」線上申辦比例達97%，不僅年輕族群申辦比例高，50歲以上中壯年客群線上申貸的比例亦達92%，線上申貸對民眾來說不僅流程簡便，操作也相當容易。

中國信託商業銀行 中信銀行 信用卡

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