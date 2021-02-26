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國際板債 發行量衝高

經濟日報 / 記者邱金蘭葉憶如／台北報導

墨西哥政府來台發債，帶動1月國際板債發行量再度升溫，據金管會保險局昨（25）日公布最新統計，1月底國際板債共有25檔發行、總計發行量達85.31億美元，折合新台幣約2,410億元，創下2020年6月以來、八個月新高紀錄。

至於提前贖回情況，1月單月遭贖回六檔國際板債、約11.82億美元，較去年12月二檔、1.44億美元略為增加，但沒有回到去年每月遭大舉贖回20到22檔的高峰。

證期局官員表示，據統計，國際板債今年1月總計有25檔新發行，金額共85.31億美元 ，上次單月發行金額的高點是2020年2月的116.19億美元、5月的93.5億美元。

若跟去年1月的13檔、發行量19.02億美元比起來，今年檔數較去年同期成長近倍，金額亦增加3.48倍。

官員分析，發行升溫主因還是美元利率維持低檔、發行成本較低，吸引發行人來發債。此外，墨西哥政府有來台發行30億美元的主權債券，單筆發行金額較高所貢獻。截至1月底止，國際債流通在外檔數為675檔 ，金額則為1,855.22億美元。

墨西哥政府今年1月首度發行雙掛牌國際板債券，50年期、總額度30億美元，台灣七家壽險公司最後囊括近48%額度，利率訂價3.75%，七家合計14.3億美元。

墨西哥 國際板債券

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