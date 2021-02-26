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金管會關切國票金洽談併購

經濟日報 / 記者葉憶如邱金蘭／台北報導

國票金董事會前天通過授權董事長洽談併購安泰銀行案，但卻未通過授權董事長與樂天修正合資契約，解決競業禁止問題，金管會昨（25）日表示，解決競業禁止問題未通過情況下，董事會只通過洽談併購，是否有效，會再找國票金作了解。

金管會銀行局副局長林志吉表示，前天國票金董事會通過併購規劃，事先未向金管會說明，金管會是在董事會後才知道。

國票金董事會主要有二議案，第一是授權與樂天修正合資契約案，解決競業禁止問題，但此議案未通過。第二，董事會通過授權董事長跟併購對象洽談併購。

因授權修正合資契約案屬重大議案，需三分之二以上董事出席，出席董事四分之三通過，門檻較高，因此未過；至於授權談併購，則屬一般決議，只要二分之一同意即可。林志吉表示，昨天找國票金提供董事會決議內容，但資料尚不齊全，後續再找公司了解包括董事會決議的有效性及合法性。

國票金董事會第一個議案未通過，卻仍通過第二個授權董事長談併購的議案，林志吉表示，要深入了解其有效性及適法性。

有效性主要是指，第一個議案未過情況下，第二個議案有效性。

至於適法性，則是這兩個議案先經審計委員會，二比二通過後再提董事會，是否符合證交所稱半數以上同意等。

證期局主秘高晶萍表示，依證交法第14條之5規定，須審計委員會二分之一以上同意，包含二分之一。

國票金審計委員會之外，是否還有其他需要了解適法性部分？銀行局僅強調，細究有效性、適法性，不代表現在就認為有問題。

重訊公告部分，依規併購價格及對象明確才公告，但此案連特別股股息都有，是否代表對象明確，但國票金卻未公告對象？高晶萍表示，已請證交所清查。

國票金 併購 金管會

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