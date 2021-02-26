壽險業 1月大賺613億

經濟日報 / 記者邱金蘭葉憶如／台北報導

新台幣今年持續升值，金管會保險局最新統計，壽險業1月匯兌成本276億元，較去年12月明顯改善，成本下降、投資收益增加，壽險業1月整體稅前盈餘613億元，年增163%，創下歷史單月新高紀錄。

保險局副局長王麗惠表示，新台幣1月升值縮小至0.3%，若壽險業完全不避險，海外投資匯兌損失約新台幣376億元，所幸使用衍生性工具，契約避險創造162億元收益，加上動用83億元外匯準備金沖抵匯損，讓匯兌成本獲得控制。

不過，單月避險工具換匯成本達145億元，一來一往下，1月壽險業匯兌總成本276億元，仍是近四年1月最高水準。但相較於去年12月365億元，已明顯改善。

此外，壽險業在1月大舉實現股債投資部位，投資收益加上匯兌避險得宜，單月整體稅前盈餘大賺613億元，年增率高逾163%，創歷史新高紀錄。

若加計獲利成長逾三成的產險業，合計保險業稅前損益更高達643億元，年成長亦高達154.6%。

去年底整體壽險業淨值2兆5,185億元，創歷史新高，但今年1月未再創新高，反倒減少782億元。王麗惠解釋，減少原因主要是1月台股雖上漲、但美股下跌，加上債券權益工具評價部分損益有減少，加上美債指標利率上升，使得債務工具出現評價損失，因此壽險淨值下滑至2兆4,403億元，不過，仍年成長22.8%。

壽險業 新台幣

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