央行：穆迪肯定我匯率政策

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導

中央銀行昨（25）日發布新聞稿指出，穆迪（Moody’s）信評公司前日發布最新的台灣主權評等報告，確認維持我國主權信用評等Aa3，並將展望由「穩定」調升為「正向」。

央行表示，展望調升因素，除了台灣經濟基本面的提升，以及政府治理能力優於以往之外，穆迪信評公司亦認為，台灣充裕的外匯存底，加以具彈性的匯率制度，支撐台灣經濟吸納衝擊的能力，並提高貨幣政策與總體經濟政策的有效性。

穆迪信評認為，台灣對總體審慎措施（macroprudential measures）的有效運用，也減緩家計部門債務上升以及部分都會區域房價上揚所帶來的金融穩定風險。

央行分析，本次穆迪信評所指的總體審慎措施主要為上（2020）年12月8日央行採取不動產貸款針對性審慎措施，該措施為落實政府「健全房地產市場方案」的「信用資源有效配置及合理運用」。

央行 匯率

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