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星展 提高永續金融目標
為協助企業將永續納入企業整體業務發展策略，星展集團昨（25）日宣布調高永續金融相關業務的設定目標，預計至2024年達到新加坡幣500億元、約新台幣1兆元的規模，以利推動發展可再生能源和綠色金融。
星展集團企業及機構銀行負責人陳淑珊指出，星展集團原本規畫投入新加坡幣200億元推動發展可再生能源和綠色金融，新冠病毒疫情爆發後，顛覆原有商業運作模式，許多企業在落實ESG承諾的投資金額因而加倍，顯示企業更加重視永續金融，因此星展集團上修整體永續金融的目標，到2024年要達到新加坡幣500億元。
星展表示，2018年至今，星展集團總計已完成逾100件永續金融相關業務，總額約達新加坡幣170億元（約新台幣3,700億元），在2020年彭博全球和亞太地區「綠色貸款」主辦行排名中位居第一，顯示星展集團在永續領域扮演領導角色。
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