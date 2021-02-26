聽新聞
test
0:00 / 0:00

星展 提高永續金融目標

經濟日報 / 記者葉憶如／台北報導

為協助企業將永續納入企業整體業務發展策略，星展集團昨（25）日宣布調高永續金融相關業務的設定目標，預計至2024年達到新加坡幣500億元、約新台幣1兆元的規模，以利推動發展可再生能源和綠色金融。

星展集團企業及機構銀行負責人陳淑珊指出，星展集團原本規畫投入新加坡幣200億元推動發展可再生能源和綠色金融，新冠病毒疫情爆發後，顛覆原有商業運作模式，許多企業在落實ESG承諾的投資金額因而加倍，顯示企業更加重視永續金融，因此星展集團上修整體永續金融的目標，到2024年要達到新加坡幣500億元。

星展表示，2018年至今，星展集團總計已完成逾100件永續金融相關業務，總額約達新加坡幣170億元（約新台幣3,700億元），在2020年彭博全球和亞太地區「綠色貸款」主辦行排名中位居第一，顯示星展集團在永續領域扮演領導角色。

新加坡 新台幣 再生能源

延伸閱讀

「打造下一代加密島」新加坡長江集團吸金3.8億遭法辦

滙豐斥資35億美元招募5000理專大軍 衝刺亞洲財富管理

星展集團提高永續金融目標 2024年將達兆元

林俊傑破紀錄 首登新加坡藝術科學館屋頂圓迪士尼夢

相關新聞

以房養老降溫 增幅放緩

金管會昨（25）日公布銀行辦理以房養老（商業型不動產逆向抵押貸款）統計，去年底貸款件數及額度雖持續成長，但增幅明顯縮小，...

打炒房奏效？ 新承做房貸月減102億

打炒房有效？央行昨公布一月五大銀行新承做房貸金額大減逾百億元，央行官員指出，雖主要受工作天數影響，但從房價變化及預期心理...

會計師看時事／導入FinTech 成功三關鍵

在疫情催化下，無論是企業或消費者，皆體認到了金融科技（FinTech）所帶來的便利。金融業發展FinTech或數位轉型，...

兆豐銀 金邊增開支行

兆豐銀行昨（25）日宣布，持續往新南向市場擴張，柬埔寨金邊桑園支行已在前天（24日）正式開業，將為兆豐銀新南向放款續添動...

央行：穆迪肯定我匯率政策

中央銀行昨（25）日發布新聞稿指出，穆迪（Moody’s）信評公司前日發布最新的台灣主權評等報告，確認維持我國主權信用評...

一銀重啟一段式房貸

第一金控昨（25）日在法說會上談到調整房貸商品，第一金指出，今年在新冠肺炎疫情預期趨緩下，利率可望觸底，再降機率不大，因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。