兆豐銀 金邊增開支行

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北報導

兆豐銀行昨（25）日宣布，持續往新南向市場擴張，柬埔寨金邊桑園支行已在前天（24日）正式開業，將為兆豐銀新南向放款續添動能。這也是繼1月7日緬甸仰光分行開業後，兆豐銀今年新開的第二個新南向據點。

兆豐銀指出，全球疫情持續延燒，去年8月金邊分行獲柬埔寨央行同意於桑園設點後，立即緊鑼密鼓展開籌備工作，期間受疫情影響，設備運送及同仁入境時程延後，使籌備開業更加艱辛，全員努力下於六個多月的時間內完成開業。兆豐銀進入柬國市場已近十年，增設桑園支行之後，於柬國共有五個據點。

兆豐銀表示，金邊桑園地區未來將有日商大型商場AEON MALL落成，金邊機場也可望遷址該區，加上多個交通要道於桑園地區交會，人流及車流匯聚下，商業機能趨強，未來發展潛力可期。

兆豐銀行 新南向 疫情

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