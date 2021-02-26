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一銀重啟一段式房貸

經濟日報 / 記者陳芝瑄夏淑賢／台北報導

第一金控昨（25）日在法說會上談到調整房貸商品，第一金指出，今年在新冠肺炎疫情預期趨緩下，利率可望觸底，再降機率不大，因此今年起子公司一銀重推一段式房貸，迎合市場需求，目標房貸全年成長4~5%，帶動消費金融、財富管理一併擴增。

不過，儘管預期存放利差可望在利率觸底、高成本定存減少下回升，但是淨利差（NIM）仍將受到債券息收減少影響，因此第一銀行初估NIM上半年仍可能再下探，由去年底回到1%，再下滑到0.95%上下。

一銀副總經理蔡淑慧昨天在法說會上表示，一銀去年底新增房貸業務量趨緩，主因產品主打兩段式利率，不如一段式受房貸戶青睞，當時採取兩段式產品為主力，主因擔心疫情使利率再降的變數與風險，現在疫苗開打、國際疫情趨緩，利率未來下調機會不大，因此今年開始重新啟動一段式房貸，將強打房貸業務，今年還是會成長，預估房貸將可成長4~5%。

蔡淑慧表示，去年因為採兩段式利率房貸為主，導致整批分戶房貸等案源進件量減少，今年調整產品後房貸應該可以顯著回升，而且目前一銀不動產放款距離銀行法72-2上限仍有一段距離，目前房貸餘額占總放款比重約27%左右，上限為30%，土建融則是仍有控管。

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