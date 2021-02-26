會計師看時事／導入FinTech 成功三關鍵

在疫情催化下，無論是企業或消費者，皆體認到了金融科技（FinTech）所帶來的便利。金融業發展FinTech或數位轉型，已然成為把握新獲利機會的主流選擇。然而，並非所有導入FinTech、進行數位轉型的案例都有成功結果。如何讓FinTech的優勢妥善發揮於企業中，可在正式導入前先進行以下三個關鍵步驟。

一、釐清動機及目標

無論是發展單一FinTech技術，或是大規模數位轉型，首先皆需要釐清具體的動機及目的。

FinTech涵蓋範圍甚廣，各技術有其適合的應用場景，金融業者應檢視自身的獲利策略，以評估合適的方法與工具。

另一方面，數位轉型往往是企業層級規模，對於執行單位而言，不易在過程中時時貼齊目標，故管理階層應將轉型目標切割成較小的執行階段，透過確保各個執行階段的成功，以激勵組織漸進式地完成轉型。

二、建立動態且多元的團隊

FinTech的應用情境多元且技術變化快速，也使得營運模式產生了轉變。有別於過去以單一職能組成團隊，現代化的IT營運模式係以產品／服務為主軸，團隊則由跨部門組成，確保在產品／服務的迭代過程中得到各種職能的支持。建立新營運模式需數年的過程，應分為兩個階段實施。

第一階段，強化基礎平台的健全程度，因應未來多元且迭代速度的任務性質，同時控制IT成本增長。當平台成熟並滿足定義的標準後，便可進入第二階段，逐步實施以產品/服務為主的IT營運模式，往理想的品質與效能邁進。

健全的基礎平台應達到以下標準：（1）服務穩定，包括完整的災難復原實施；模組或功能各自獨立，確保調整的速度和敏捷性；（3）清晰的架構願景和路線圖；（4）可提供及使用其他平台的服務。

三、採用靈活且即時的績效指標

發展FinTech的同時也將改變企業的策略及營運模式等，勢必也會影響對於績效指標的需求。有效輔助管理團隊的績效指標具有下列特徵：

（1）非僵化項目，隨著經營策略、規畫而改變；（2）使用實際交易資料計算，使評估基礎更加貼近事實；（3）即時運算及更新，以追求企業對市場變化做出的反應水準；（4）多元的檢視角度，得以於產品、組織、時間之間靈活轉換。

要改變績效指標是一大挑戰，企業現行的績效管理作業將面臨人工資料多、無法快速反應業務變動、會計帳總數與交易明細數核對耗時等問題。

因此，建議可藉由共同的績效處理規則及有效率的資料處理方法，並重新畫分財會與管會系統之分工，以及建立資料勾稽機制，來作為解決方案。

在這數位科技浪潮下，為確實發揮導入FinTech的優勢，金融業需完整規畫、適當轉型，方能在新趨勢的挑戰中保有競爭力。