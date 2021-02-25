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墨債助攻元月國際板債發行2,410億元 創八個月新高

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

墨西哥政府來台發債，帶動國內元月國際板債發行量再度升溫，據保險局今（25）日公布最新統計，元月底國際板債共有25檔發行、總計發行量達85.31億美元，以25日新台幣兌美元收盤價28.256元計算，折合新台幣約2,410億元，創下2020年六月以來的、約八個多月新高紀錄。

至於提前贖回潮較去年12月的二檔、1.44億美元略為增加，元月單月遭贖回六檔及11.82億美元。但並沒有回到去年每月遭大舉贖回20~22檔的高峰。壽險去化資金的壓力仍然不算很高。

證期局官員表示，據統計，國際板債2021年元月總計有25檔新發行，金額達到85.31億美元 ，是繼2020年2月與5月各發行116.19億美元跟93.5億美元後的最高單月金額。

若跟2020年元月的13檔、發行量19.02億美元比起來，檔數成長近倍，金額亦較去年同期增加3.48倍。

官員分析發行升溫主要原因還是美元利率維持低檔、發行成本較低，吸引發行人來發債。此外墨西哥政府有來台發行30億美元的主權債券，單筆發行金額較高所貢獻。截至元月底止，流通在外檔數到675檔 ，金額則為1,855.22億美元。

據了解，墨西哥政府今年元月首度發行雙掛牌國際板債券，50年期、總額度30億美元，台灣七家壽險公司最後包走近48％的額度，利率最後訂價3.75％，七家合計14.3億美元。

其中以南山人壽標下7億美元最多，國泰人壽與富邦人壽各拿2億元及1.5億美元，台灣人壽、中國人壽、全球人壽各1億美元，宏泰人壽0.8億美元。

新台幣 墨西哥

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