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匯率政策及總體審慎措施奏效 穆迪調升我主權展望

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
央行。圖／本報資料照片。
央行。圖／本報資料照片。

國際信用評等機構穆迪(Moody’s)投資者服務公司發布新聞，調升我國主權信用評等展望由「穩定」為「正向」，並肯定我國匯率政策及總體審慎措施。

除因台灣經濟基本面提升及政府治理能力優於以往之外，穆迪認為台灣充裕的外匯存底，加以具彈性的匯率制度，支撐台灣經濟吸納衝擊的能力，並提高貨幣政策與總體經濟政策的有效性，因此調升我國信評展望。

穆迪認為，我國總體審慎措施（macroprudential measures）的有效運用，成功減緩家計部門債務上升以及部分都會區域房價上揚所帶來的金融穩定風險。

央行表示，本次穆迪新聞稿所指總體審慎措施主要為去（2020）年12月8日央行採取的不動產貸款針對性審慎措施，包括增加公司法人、第3戶以上、土地及餘屋貸款限制，落實政府「健全房地產市場方案」的「信用資源有效配置及合理運用」。

匯率 央行

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