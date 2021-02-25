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出口商哭哭！海外法人押寶 新台幣短期將升抵這價位

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
新台幣強升氣勢令出口商驚慌失措，但短期內這樣的局勢恐怕難以扭轉。圖/資料照片
新台幣強升氣勢令出口商驚慌失措，但短期內這樣的局勢恐怕難以扭轉。圖/資料照片

新台幣強升氣勢令出口商驚慌失措，但短期內這樣的局勢恐怕難以扭轉。匯銀主管指出，根據新台幣海外無本金交割遠期外匯（NDF）市場報價顯示，海外法人對新台幣的升值預期仍十分強烈，以今（25）日而言，1個月期折價仍高掛在1.6角，顯示海外法人押寶，新台幣短期內將升抵27.6元。

資深匯銀主管指出，「新台幣匯率盤中已經升到27.77元了，根據最新報價，海外NDF的1個月期折價為1.6角，代表海外法人預期，新台幣匯率有機會升到27.6元。」

對於新台幣匯率究竟會升到何種價位？匯銀主管說，新台幣匯率現在的走勢就跟台股指數一樣「看不到高點在哪裡」，原本以為美債殖利率上漲，美元也將跟著轉強，但目前看起來，新台幣匯率仍維持去年以來的強勢升值格局，暫時沒有扭轉跡象。

「先看看月底結束後，匯市會不會冷靜一些」，匯銀主管說，因為近期不論台股是漲還是跌，匯市都見到資金源源不絕匯入，除了股市資金，是否還有外人直接投資，或台商海外資金匯回等，若是如此，新台幣匯率短期內將易升難貶。

匯銀主管還說，近期國際匯市走勢相當詭譎，除市場對美元後市看法不一外，亞洲貨幣的走勢也相當分歧，例如，相較於人民幣、新台幣匯率持堅，主要貿易對手國韓元今年以來走勢明顯偏弱，主要亞幣走勢不同調，也增添匯市預測的難度。

新台幣 台幣匯率 台股指數

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