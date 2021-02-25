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壽險業永遠賣得比你早！元月台股破萬六卻大舉減持

台康生技、笙泉、智擎、合一、萬旭、撼訊26日預收款券

經濟日報 / 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心公告，台康生技（6589）股票、台康生技一轉換公司債自2月26日起預收款券並每20分鐘撮合一次；笙泉（3122）、智擎（4162）、合一（4743）、萬旭（6134）、撼訊（6150）股票自26日起預收款券並每五分鐘撮合一次。

台康生技股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自26日起10個營業日對台康生技股票及台康生技國內第一次有擔保轉換公司債改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次。各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

笙泉、智擎股票因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自26日起10個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每五分鐘撮合一次。各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

合一、萬旭股票因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自26日起10個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每五分鐘撮合一次，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

撼訊股票因連續五個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自26日起10個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每五分鐘撮合一次。各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

櫃買中心 台康生技

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