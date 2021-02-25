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壽險業永遠賣得比你早！元月台股破萬六卻大舉減持

五大銀行1月新增房貸減103億元 央行官員分析五原因

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

中央銀行今（25）日公布，五大銀行1月新增房貸580.71億元，月減102.66億元。央行經研處副處長蔡惠美指出，前一個月適逢年底為資金需求旺季，墊高比較基期，加上1月工作天數較少、建物買賣移轉棟數下滑，以及銀行整批分戶貸款下滑、銀行房貸逼近銀行法上限，都是房貸減少的原因。

若與歷年1月相較，五大銀行1月的新增房貸創下十年同期新高，顯示相較於過去，國內房市交易相當熱絡。

央行今日公布台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行與華南銀行1月新承做房貸，除金額單月大減逾百億元外，房貸利率也較前一個月上漲0.6個基本點（1個基本點等於0.01個百分點），落於1.362%，創三個月新高。

蔡惠美表示，1月工作天數只有20天，較去年12月少了三天，而工作天數會影響銀行貸款作業程序；另外，1月六都買賣移轉棟數減少8.29%，以及銀行整批分戶貸款下滑、部分銀行房貸逼近銀行法72-2條的三成上限，開始控管房貸額度，都是房貸減少的原因。

1月房貸利率上漲，主要是銀行整批分戶貸款減少，而分戶貸款利率較低；另外，少數銀行房貸承作量接近上限，房貸利率也酌量調升。

蔡惠美還說，青年安心成家貸款的計息方式分成一段式與二段式，一段式利率在前兩年的利率高於二段式，而1月青年安心成家貸款，一段式的占比較高，帶動利率略為上漲。

央行去（2020）年12月8日起實施房市信用管制措施，是否對今年房市景氣造成影響？蔡惠美分析，象徵中古屋房價變化的信義房價指數，台北市已由去年12月的6.71%，下滑至今年1月的6.09%，新北市也由5.52%降至5.15%，顯示大台北地區房價漲幅趨緩。

蔡惠美，「投機會助長房價，採取措施後投機炒作會比較收斂，對平穩房價有幫助。」

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