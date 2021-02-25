以房養老成長驟降 主要有四原因

金管會今天公布銀行辦理以房養老（商業型不動產逆向抵押貸款）統計，去年底貸款件數及額度雖持續成長，但增幅已明顯縮小，僅二成左右，低於前年的三成。近幾年成長率呈現溜滑梯，銀行業者分析，主要有長壽風險、繼承問題等四原因。

根據金管會資料，2017年，以房養老貸款件數及金額，分別大幅增加79%及86%；2018年增幅分別降為37%及42%。

前年降為32%及34%，去年再降至18.7%及21.1%。

對於以房養老業務成長趨緩，金管會銀行局副局長林志吉表示，商業型以房養老商品已有一段時間，基期也墊高了。

銀行業者則表示，以房養老推動面臨的障礙，主要包括第一，長壽風險。貸款人活很久，領取的錢超過原先貸款預期，但銀行又不能趕走老人。

第二，跌價風險。如果貸款的擔保品房屋價值大跌，低於銀行給付的養老金，銀行將面臨損失。

第三，有土斯有財的觀念，不願任意把房子抵押跟銀行借錢。

第四，繼承問題，父母若把房子拿去抵押貸款，子女可能會去跟銀行吵，造成困擾。

過去銀行公會曾建議，希望政府提供信保機制，解決長壽或跌價風險，銀行局官員表示，這屬於公益型以房養老，老人福利政策的一環，已轉請內政部參考。

對於商業型以房養老，林志吉表示，金管會會持續宣導，讓老人家多了解商品，並針對業者反映的相關問題，再看有無解決方法。

以房養老（商業型不動產逆向抵押貸款）業務持續成長，根據金管會最新揭露的銀行辦理以房養老統計，

金管會表示，到去年底止，以房養老核貸件數有4,842件，額度276億元，合庫蟬聯榜首，承作金額114億元。

女性申貸情況較男性踴躍，以房養老女性申請人占55.49%，男性44.51%。

林志吉表示，原因有可能包括產權多登記在妻子名下，女性較長壽，以及女性對自身經濟安全保障的意識較高。根據統計，國人平均壽命約80歲，其中女性83.5歲、男性77歲。