國票金併安泰銀未先溝通 金管會將查有效性

國票金（2889）董事會昨天通過授權董事長洽談併購安泰銀行（2849）案，但卻未通過授權董事長與樂天修正合資契約，解決競業禁止問題，金管會今天表示，對於解決競業禁止問題未通過情況下，只通過洽談併購，是否有效，會再找國票金作了解。

金管會銀行局副局長林志吉表示，昨天國票金董事會通過併購規劃，事先未向金管會說明，金管會是在董事會通過後才知道。

董事會主要有二議案，第一個是，授權與樂天修正合資契約案，解決競業禁止問題，但此議案未通過。第二，董事會通過授權董事長跟併購對象洽談併購。

林志吉表示，今天有向國票金了解董事會決議內容，但相關資料尚不齊全，後續再來找公司來了解，包括董事會決議的有效性及合法性。

對於董事會第一個議案未通過情況下，卻仍通過第二個議案，授權董事長去談併購，是否矛盾？林志吉表示，所以要看有效性及適法性。

有效性主要是指，在第一個議案未過情況下，第二個議案的有效性。林志吉表示，是否有效會再找國票金了解。

至於適法性，則是這兩個議案先經審計委員會，二比二，是否符合證交所稱半數以上同意等。

證期局主秘高晶萍則表示，依證交法第14條之5規定，須審計委員會二分之一以上同意，包含二分之一。

至於除了審計委員會外，適法性是否還有其他需要了解的部分？銀行局僅強調，了解有效性、適法性，不代表現在就認為有問題。

此外，在重訊公告部分，依規定併購價格及對象明確才要公告，但此案連特別股的股息都有了，是否代表對象明確，但國票金卻未公告對象？

高晶萍表示，已請證交所了解當天董事會情況，會續作處理。