創新高！壽險業元月獲利大賺613億元 年增163%

新台幣今(2021)年元月持續升值，只是幅度較少，壽險業元月匯兌成本剩下222億元，較去年12月的365億元明顯改善，匯兌成本減少，同時在積極實現股債收益下，壽險業元月整獲利高達613億元，年增高達163%，更一舉創下歷史單月新高紀錄。

新台幣12月時就已創下23年新高，金管會保險局副局長王麗惠表示，新台幣元月升值縮小至0.3%，若壽險業完全不避險情況下，海外投資匯兌損失約新台幣376億元，所幸因為使用衍生性工具，契約避險創造了162億元收益，加上動用83億元的外匯準備金沖抵匯損，讓匯兌成本獲得控制。

不過單月避險工具換匯成本還是達145億元，一來一往下，元月壽險業匯兌總成本仍有276億元，仍是近四年來元月最高水準，2018~2020年元月匯兌成本分別為257億元、226年與222億元。

2020年元月新台幣還呈現貶值，但仍締造了222億元的匯兌成本，今年元月新台幣持續升值，壽險業匯兌成本壓力仍未減輕，不過相較於去年12月時的大幅升值、幅度較小，因此單月出現376億元匯兌成本，元月已明顯出現改善。

此外，壽險業在元月大舉實現股債投資部位，投資收益加上匯兌避險得宜，單月整體稅前損益大賺613億元，較前一年元月增加380億元，年增率高逾163%，創下歷史新高紀錄。

若加計獲利成長逾三成的產險業，合計保險業稅前損益更高達643億元，亦年成長154.6%。

此外，雖然去年底整體壽險業淨值來到2兆5,185億元的歷史新高，但今年元月卻未再創新高，反倒減少782億元，王麗惠解釋減少的原因，主要是元月股市互有漲跌，台股雖然上漲但美股下跌，加上債券權益工具評價部份損益有減少，加上美債指標利率上升，亦使得債務工具出現評價損失，因此壽險淨值下滑僅剩2兆4,403億元，連二月成長後又再度下滑，但仍較去年同月仍成長22.8。

截至今年元月底，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為379億元，較12月時的462億元減少83億元，截至元月底為止壽險國外投資淨利益（含兌換損益、避險損益）為699億元。