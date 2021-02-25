期交所招募新進人員四類19人
臺灣期貨交易所今（2021）年招募新進人員，共計招募四類19名，2月1日至3月2日報名，免報名費，3月13日舉行筆試。
期交所這次預計招募共四類計19名，包括：一般業務人員4名，C++程式開發維護人員3名，JAVA程式開發維護人員10名及主機操作人員2名。
期交所這次招募新進人員以六職等業務員進用。享勞(健)保、團保、獎金、員工酬勞、各項福利津貼及優於勞基法的退休金提撥率。公司提供旅遊補助、健康檢查、子女教育補助等相關福利措施，提供多元化的員工知能、智能等教育訓練。
期交所表示，本次招募報名方式一律於證基會網站採線上報名，不接受通訊及現場報名。甄選分二階段辦理，第一階段由證基會辦理筆試，3月13日(星期六)上午舉行，第二階段由期交所辦理面試，暫訂4月17日(星期六)至4月18日(星期日)辦理，實際面試日期、地點將另行通知。
招募專區網址： https://webline.sfi.org.tw/workshop/Default.asp?csn=501
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