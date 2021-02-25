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不怕央行限貸令？ 帝寶幫、公司法人大戶擲上億元買豪宅

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
2020年央行祭出限貸令，對高資產族似乎影響不大；據實價登錄揭露，今年1月第一筆億元豪宅交易是頂禾園。聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影
2020年央行祭出限貸令，對高資產族似乎影響不大；據實價登錄揭露，今年1月第一筆億元豪宅交易是頂禾園。聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影

2020年央行祭出限貸令，希望抑制投資買氣，不過對於高資產族而言似乎影響不大；據實價登錄揭露，今年1月第一筆億元豪宅交易是頂禾園，11樓230坪，以2億7,826萬元，拆算單價170萬元，頗符合近一年的交易行情，雖然買方是原帝寶住戶，財力應該不成問題，不過還是以六成貸款購屋。

反觀法人置產就顯得闊氣，大安區老名宅祥瑞園14樓的樓中樓戶，僑外資「泰三投資」零貸款，以1.05億元買下，去年底璞園信義12樓戶，也是由外資「英屬維京群島商創迎股份有限公司」砸1.8億元現金買下。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，高價住宅貸款也就是俗稱豪宅貸款，從2012年起就限貸6成、無寬限期，因此一般豪宅購屋的資產規畫和腳步，不太有變化。

張旭嵐指出，至於去年底央行加碼，針對公司法人信用性管制，第一戶房貸限貸6成、第二戶以上房貸限貸5成，且無寬限期，不過從美中貿易戰後，台商回流，台股大漲，近期國際評等機構穆迪，首度對台灣的評等展望調高到正向，顯示台灣經濟情勢佳，海外資金歸隊，在市場資金豐沛下，限貸完全沒對高資產族的資金配置造成任何影響，豪宅照買不縮手。

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