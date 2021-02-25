超額責任險國道倍增型 行駛國道更安心

近期分別於國道及快速公路發生重大的連環追撞事故，再度引起大眾高度重視行駛國道或快速公路可能面臨的行車風險；保險業者建議，只要經常往來國道或快速公路的車主，在投保第三人責任險後都應該加保「超額責任險」，更提醒切記選擇「國道倍增型」，因國道上或快速公路行車通常速度快，事故傷亡與車輛毀損程度都比一般平面道路來得嚴重，以投保保額1,000萬元為例，萬一不幸在國道或快速公路發生車禍，保額自動翻倍為2,000萬元，除在一般道路上享有超額的保障外，行駛於國道上更加倍心安 。

根據高公局近五年統計顯示，國道交通事故總件數不斷攀升，肇事型態中有32.4%是「車與車追撞」為最多，尤其疫情影響無法出國旅遊，紛紛改興起自駕遊熱潮，國道作為主要交通路網更應加強足額的行車保障。

新安東京海上產險發言人呂文泉表示，多數車主除了強制險外，普遍還會投保第三人責任險，且以體傷300萬元、財損50萬元為主，但若不幸在國道或快速公路上發生多車刮蹭追尾、擦撞超跑等交通事故，維修費用少說也要百萬元起跳，只有第三人責任險50萬元財損保額，往往會發生保險不夠賠的窘況，「大富大貴」人生很容易秒變「大負大跪」。

以40歲無投保紀錄的女性投保新安東京海上產險超額責任險「國道倍增型 」為例，已投保第三人責任險，保額分別為每人傷害300萬元、每一事故傷害600萬元、每一事故財損50萬元的情況下，若再加保超額責任險「國道倍增型」（不含乘客）保額500萬元，則超額責任險「國道倍增型 」保費只要556元，若不幸在國道或快速公路發生事故，保額自動升級翻倍為1,000萬元，況且超額責任險還有不管是體傷或財損皆可在額度內共用的特點，特別是上下班都會行經國道或快速公路的車主一項最強的護身符。

許多民眾認為車險有買就好，但不知買了不足額的保險就如同巨人買童裝來穿一樣，無法有完整的防護遮蔽。緊接而來的228連假安排自駕出遊的民眾建議趁此時好好檢視自身車險保單，快快加保超額責任險「國道倍增型」（須先投保第三人責任險），有效透過保險轉嫁經濟損失與求償費用，讓開心出遊的車主旅程加倍心安。