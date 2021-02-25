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有人炒匯？ NDF折價擴大

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導

不畏台股重挫、外資大賣超，新台幣匯率昨（24）日盤中一度攀升至27.831元，創1997年7月以來的逾23年半新高；匯銀主管透露，新台幣海外無本金交割遠期外匯（NDF）昨日折價明顯擴大，顯示海外法人對新台幣匯率升值預期轉濃，不排除有炒作新台幣之嫌。

國銀交易室主管指出，近期新台幣海外NDF報價出現明顯變化，以1個月期而言，折價由前天的1角，擴大至昨日的逾2角，簡單來說，就是海外法人押寶，新台幣匯率在1個月內將升抵27.63元。

央行曾在報告裡指出，客戶辦理新台幣NDF成本較選擇權低，NDF易淪為投機工具。官員說，NDF很容易成為炒匯投機客的「武器」，主因新台幣NDF在訂約時無須繳付保證金，到期時又採現金差價交割，客戶承作成本較低；因此，外資及廠商根據對匯率的預期，很容易進行投機而不是避險交易，造成匯率大幅波動。

目前銀行從事新台幣NDF及匯率選擇權交易二者合計的部位限額，明定不得超過總部位限額的五分之一，以減緩新台幣匯率的波動幅度。

新台幣 台幣匯率 選擇權

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