外資昨（24）日大賣股，但資金暫泊帳上，未在第一時間撤出，市場還見到一股新資金逆勢匯入，再加上出口商月底蜂擁拋匯，新台幣匯率昨日盤中仍升抵27.831元，續創逾23年半新高，尾盤在中央銀行調節下翻貶0.4分，收在28.306元。

大型交易室主管指出，「外資賣股後沒匯出，反而有一些不知道哪來的錢正在匯入」，且新台幣匯率盤中升破27.9價位後持續向升值方面邁進，令出口商爆發恐慌性拋匯，市場交投熱絡，匯市一天就爆出20.6億美元的成交巨量，為近一個半月最大。

回顧昨日匯市盤中交易，外資與出口商一同站在拋匯方、美元買盤相對空虛，匯銀主管觀察到，央行並沒有強加扭轉局勢的意願，反而略為放手讓匯價升值，進而促使新台幣盤中升值4.71角，最高升抵27.831元，再度刷新逾23年半新高。

資深匯銀主管分析，台股大跌，新台幣匯率卻貶不下去，可能性有二，接下來兩天是關鍵時刻。

第一，外資賣超台股後並未在第一時間匯出，若接下來這兩天還是沒撤出，代表外資對台股仍有眷戀，隨時準備重返股市。

「台股漲高後先獲利了結，等台股跌下來再低接，如果外資是這種玩法，賣股後就不見得會立刻跑出去」，匯銀主管說。

第二，外資昨日先賣股，接下來這兩天再分批匯出，若確實如此，匯市就會見到較明顯的外資匯出潮，新台幣匯率升值壓力也會明顯減輕。