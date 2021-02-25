國票金併購案 金管會：財力是審查關鍵

國票金控董事會昨（24）日通過授權國票金董事長魏啟林啟動併購交易。

對此，金管會官員表示，國票金不是大型金控，想要併另一家銀行，其是否有充足的財力可投資，是未來審查的最大關鍵。

國票金併購安泰銀行傳出聘金行情約300億元，換算約當股價淨值比0.89倍上下，也就是股價淨值比小於一倍。

過去安泰銀大股東私募基金隆力集團對於聘金價格相當堅持，此次國票金董事會通過授權談判併購，能否成局，除了國票金內部各股東有待統合以及金管會態度，新娘安泰銀是否願意降價，也是一大變數。

以國票金準備300億元併購安泰銀來看，比起之前京城銀談判擬併安泰銀的價格其實還要高一些，但是當時安泰銀的淨值還不如現在高，兩相對照，出價其實都相當於股價淨值比0.9倍左右。不過，當年京城銀與安泰銀大股東隆力集團多次拉鋸，隆力雖然對價格略有軟化，但最終仍堅持希望京城銀加價，導致破局收場。

依金管會法令，目前符合非合意併購資格的金控只有富邦金、中信金、玉山金、台新金跟元大金，符合併購資格的六家銀行為國泰世華、台北富邦、玉山、中國信託、台新銀行及上海商銀；國票金若想併購其他金融業，必須採取與被併購方洽談的合意併購。

國票金本來就不是大型金控，官員表示，國票金投資純網銀樂天銀行，若要併購安泰銀，金管會重點要看其財務規劃，是否有充足財力去投資另一家實體銀行。