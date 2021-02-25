富邦併日盛 3月23日見真章

行政院公平交易委員會昨（24）日決議通過「不禁止」國內首樁金金併案，意即同意富邦金與日盛金控結合，晚間富邦金在重訊重申，公開收購尚未截止，提醒日盛金股東參與應賣。公平會通過後，依照法令流程，富邦金併購日盛一案，3月23日就是最後期限，能否成功屆時便見真章。

之前盛傳因政治力介入，市場傳聞也一再放出大股東認為日盛金出價太低的消息，富邦金能否在剩下一個月的時間，成功收購日盛金達到過半門檻，還是會破局，外界關注。

富邦金昨表示，將持續公開收購日盛金控普通股，至今年3月23日下午3時30分止，提醒欲參與應賣日盛金控的股東，依公開收購說明書所載臨櫃、電話或網路申請應賣方式，儘速辦手續。

富邦金於2月1日收購到期前四天申請延期，金管會接受其申請案，但金管會表示，富邦金公開收購日盛是否延長收購期間，金管會依法行政，但提醒投資人應賣前，應詳閱收購說明書，充分了解風險，應賣人應自行承擔公開收購無法完成，或延後取得收購價及市場價格變動風險，並隨時注意最新公告資訊。

富邦金決定公開收購日盛金後，傳出最大爭議點，除了日盛金背後中國明天系陸資陰影揮之不去外，市場不斷放出日盛金大股東不滿意收購價格每股13元的消息，雜訊不斷，但富邦金並無意調高價格，日盛金昨日收盤價為12.1元，收購消息正式公布前的市場價格為10.1元，宣布後一度最高有過12.8元，但至今尚未出現超過13元的價位。

公平會表示，富邦金擬以公開收購方式取得日盛金控全部已發行股數50.01%至100%，公平會徵詢過金管會意見，結合案對市場影響不大。