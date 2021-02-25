網銀強打基金手續費優惠

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北報導

網銀開業後，銀行數位金融業務行銷優惠活動增加，銀行的網銀搶攻基金投資市場，看準年後民眾剛拿到公司分配的年終，紛紛推出基金申購手續費的優惠活動，其中更有銀行打出終身手續費一折的優惠，期望能利用低手續費吸引投資族。

王道銀行近期推出基金手續費優惠活動，民眾只要透過該行的網路銀行或App新申購的定期定額基金，且不限基金、投資筆數與申購幣別，全系列的基金皆享有申購手續費終身一折的優惠，即使日後變更扣款額度、扣款日期、或停扣後復扣等，皆可持續享有優惠權益。

而台新銀行第1季所推出的基金手續費優惠活動，為客戶透過網路銀行、行動銀行或語音客服通路選定特定系列的基金、其他國外有價證券（PS）或海外債券，可依照會員身份別不同享有單筆五至七折、定期定額2.2折到六折的優惠，另外更針對國外ETF提出申購與贖回五折的手續優惠，而外國股票的部分只有申購手續費五折。

華南銀行則是透過本行網路銀行，包含行動銀行及SnY App，以台幣SnY帳戶新申購定期（不）定額基金並選擇優惠方案，該筆基金就可享申購及續扣手續費二折的優惠；而永豐銀行大戶dawho數位帳戶則是在6月30日前購買該行所精選的基金即享有零元手續費。

中國信託首創零錢投資理財服務受到投資族歡迎，近日針對基金投資推出服務升級，未來只要透過App綁定中信卡與扣款帳戶，在刷卡消費時累積刷卡金額至虛擬撲滿，也能用於未來投資基金。

網銀 刷卡

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