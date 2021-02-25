富邦金 品牌價值大躍進

富邦金控傳捷報，再獲國際獎項。英國品牌諮詢機構《Brand Finance（品牌金融）》公布「2021年全球500大最有價值品牌（Global 500 2021）」排行榜，富邦金今年再次入選，排名全球第318名、較去年再躍進60名，連續兩年為台灣金控業第一。

富邦金控旗下子公司台北富邦銀行亦持續入選「2021年全球500大銀行品牌(Banking 500 2021)」，名列全球第221名，品牌價值位居台灣銀行業前三，亮眼的表現凸顯富邦金控經營績效卓著，打造永續金融領導品牌有成，與國際頂尖企業並駕齊驅。

《Brand Finance》為英國專業品牌價值評估諮詢公司，透過品牌力、品牌忠誠度、品牌知名度、企業財務表現等指標，換算企業品牌價值。

富邦金控董事長蔡明興表示，連兩年獲《Brand Finance》評選為「全球500大最有價值品牌」是對富邦金控的高度肯定，富邦金控今年排名大躍進，亦二連霸蟬聯台灣金控業第一，除了營運績效屢創佳績，富邦於公司治理、金融創新、環境永續等各層面的亮眼表現，也讓富邦金控品牌含金量大幅提升，穩步朝亞洲一流金融機構的願景邁進。

蔡明興說，富邦金控已連續12年穩居台灣金控業每股獲利龍頭，2020年自結全年稅前淨利首度突破千億元大關，全年稅後淨利亦首次突破900億元，並連三年獲選《財星(Fortune)》全球500大企業。

2020年疫情衝擊，北富銀仍秉持穩健經營精神，以客戶為核心持續精進創新，提供更完善的服務體驗，在眾多品牌中脫穎而出，連兩年入選《Brand Finance》全球500大銀行品牌，今年排名更較2020年上升四名，居全球第221名，持續蟬聯台灣銀行業前三大。

為發揮金融影響力以安定社會秩序，北富銀不僅因應疫情主動超前部署保護客戶與員工健康，更響應政府紓困振興方案，聚焦綠色金融，擴大再生能源、綠建築、綠能科技等相關產業授信規模，為金融業樹立良好永續典範。

北富銀也持續延伸服務觸角，2020年起陸續於桃園、苗栗、雲林、台南、宜蘭及台東等地增設八家分行據點，滿足在地金融需求。北富銀將持續發揮金融專業、創新品牌內涵，與客戶攜手迎向更美好的未來。